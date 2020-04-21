 

Регионам предложили средство выхода из кризиса после победы над коронавирусом

21.04.2020, 18:16, Новости дня

Туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов РФ после победы над коронавирусом, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм – локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны. Однако для этого, помимо посткризисного плана, не менее важны меры поддержки отрасли уже сегодня», – сказала Догузов, информирует ТАСС.

Она отметила, что необходимо сосредоточиться на «инфраструктурном ядре туризма» – на отелях, пансионатах, домах отдыха, курортах, санаториях, круизных судах и других объектах размещения.

«Все предложения по поддержке отрасли уже направлены в правительство России», – подчеркнула она.

Ранее власти выделили 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам.



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