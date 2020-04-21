 

Медики сообщили о связи сновидений с коронавирусом

21.04.2020, 18:09, Разное

Зарубежные медики нашли связь между сновидениями и эпидемией коронавируса в мире. Одной из них является желание вернуться в детский возраст, что связано с ощущением комфорта.
Специалисты рассказывают, что сны – это работа подзознания, и чем ситуация тревожнее, тем они становятся необычными. Если в процессе ночного расслабления человек желает вернуться в единственное место, которое может успокоить или вернуть ощущение безопасности, то это сигнализирует о наличии тревоги, которую нельзя оставить без внимания. Люди хотят обратно в детство, где все безопасно, и дети защищены от внешних угроз.

Если снятся посиделки с друзьями, то это пишет о беспокойстве человека на фоне ситуации с коронавирусом именно со стороны общества. Вторым символом может быть упущение свободы, которая была доступна раньше.



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