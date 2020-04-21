Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

21.04.2020, 18:09, Разное

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой пояснила о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году. В частности, знаменитость порекомендовала согражданам в ближайшем будущем “не расслабляться”.

Говоря о перспективах, Василиса Володина упомянула о нескольких кризисных моментах, хотя при этом не уточнила конкретно, каких конкретно сфер жизнедеятельности жителей РФ эти кризисы коснутся. Забегая наперед, эксперт задекларировала слоган: весь 2020 год является особенным вследствие наличия в нем целых шести затмений. Впрочем, как отметила она, два из них уже остались в прошлом. Первые пару месяцев ближайшего лета, по мнению астролога, заставят людей чувствовать себя достаточно напряженно, вторая половина июня вообще обещает быть даже беспокойнее нынешнего апреля. Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, соединением Юпитера и Плутона, усугубляющим негативное действие затмений.

Небольшой шанс расслабиться жители РФ смогут получить в августе, который будет поспокойнее предыдущих месяцев. Что же касается осени, то “нечто важное” должно произойти в ноябре. Тем не менее, ситуация не будет катастрофической, ибо звезды не планируют огорчать планету в этот период катаклизмами и коллапсами. Упомянула Володина и об экономике: по её словам, начало 2021 года может ознаменоваться определенными проблемами, причем, не только в стране, но и в общемировом масштабе.