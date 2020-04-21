 

Борис Смоклин рассказал, как добивался любви младшей на 23 года жены

21.04.2020, 18:09, Разное

Борис Смоклин побывал в студии у Дмитрия Корчевникова, став гостем очередного выпуска передачи “Судьба человека”. В рамках проекта, звезда сериала “Моя прекрасная няня”, рассказал, как добивался любви младшей на 23 года жены.
В настоящий момент 72 -летний Борис Смоклин состоит в браке с женщиной, которая младше его на 23 года. Актёр признался, этот шаг в жизни ему было нелегко совершить, поскольку он понимал ответственность и очевидные трудности данного поступка. Тем не менее, актер прислушался к своему сердцу, и начал ухаживать за будущей супругой. По его словам, познакомившись с возлюбленной, он в скором времени почувствовал, что встретил наконец ту представительницу прекрасного пола, с которой хотел бы всегда быть вместе. На протяжении жизни ему довелось встречаться со многими женщинами, но понимание верного выбора пришло к артисту только тогда. При этом Смолкин не стал вести себя опрометчиво, а напротив, поступил, как взрослый человек, постаравшись не видеться с избранницей в течение двух месяцев, проверяя свои чувства. В итоге, после длительных раздумий, к нему пришло осознание правильности своих действий.

Тем не менее, гость признался телеведущему, что сложнее оказалось не расположить к себе будущую жену, а заставить смириться с этим их родственников. Когда пара начал встречаться, у будущей жены уже состоялся развод с первым мужем. Труднее было представить избранницу матери, и в этом ему помог старший сын, шутками про встречи с пионерками разрядивший обстановку. После этого пришлось притираться и с матерью невесты, но и это оказалось по силам звезде комедийного сериала.



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