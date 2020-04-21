 

Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Роухани

21.04.2020, 18:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Хасаном Роухани проблематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба Кремля.

Стороны условились активизировать взаимодействие профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

Также главы государств подчеркнули важность консолидации усилий международного сообщества в целях коллективного противодействия пандемии коронавируса и российской инициативы о создании в период кризиса «зеленых коридоров» для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости

Кроме того, президенты рассмотрели актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата», – отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Роухани сообщила, что иранский лидер призвал чиновников обеих стран приложить усилия для осуществления двусторонней торговли.



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