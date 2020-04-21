 

Минпросвещения опровергло сдачу ЕГЭ выпускниками в своих школах

21.04.2020, 18:08, Новости дня

Минпросвещения опровергло информацию о том, что школьники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в своих школах.

Изменения относятся к экзаменам в девятых классах, они пока не относятся к ЕГЭ, передает телеканал «360».

«Министерство отмечает, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, пункты приема сдачи экзаменов в девятых классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9», – уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2020 году не будет предметов по выбору на ОГЭ для девятиклассников. Школьники будут сдавать только русский язык и математику.

Ранее СМИ со ссылкой на Минпросвещения сообщили, что Ученики 11 классов на фоне распространения коронавируса в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в стенах своей школы, а не в других учебных заведениях. 



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