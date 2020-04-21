Мнение: Новый сценарий кризиса: мы этого не переживём

21.04.2020, 18:01, Разное

С каждым днём всё больше кажется, что мы живём в стране, где одна половина населения – это великие вирусологи, а вторая – антикризисные эксперты первой величины. Каждый так и норовит вставить своё вот это вот " важное мнение", научить уму-разуму, показать, какой он дельный…только зачем?

В очередной раз широко представить публике свои глубокие познания в области экономики решил Алексей Навальный. На днях блогер объявил о запуске проекта «Пять шагов для России», в котором перечислил, с его точки зрения, меры государственной поддержки граждан в условии пандемии и экономического кризиса. Короче говоря, господин Навальный предлагает ПРЯМО СЕЙЧАС выплатить каждому взрослому по 20 тысяч рублей, а каждому ребенку – по 10. Следующий ключевой шаг – полностью отменить платы за ЖКХ на период пандемии, ну и, направить 2 трлн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Вот так легко, без точных анализов и не кривя душой Алексей предлагает разобраться с кризисом в стране. По щелчку пальцев, понимаете?

Свои гениальные идеи Навальный предлагает максимально распространять в «Вконтакте», а также подписывать запущенные на платформе Change.org петиции – ведь страна должна знать своего героя в лицо.

Правда, блогер с его утопическими взглядами на жизнь не учитывает один очень важный момент: выполнить все его грозные требования, конечно же, можно, однако какой ценой? После такого аттракциона невиданной щедрости страна довольно быстро потратит все ресурсы, заложенные в том числе на поддержку предприятий и развитие страны после кризиса. Неужели Алексей не понимает, что действовать по принципу «живу одним днём» – непозволительная роскошь для России на сегодняшний день?

Тем временем, наш народ продолжает надеяться на какое-то чудо или Мессию, на быстрые и легкие решения, на мгновенное избавление от всех бед и, желательно, разом. А Алексей стал тем человеком, который этими обещаниями стабильно кормит. Всё будет хорошо, россиянин, ты только петицию подпиши.