В Украине увеличили размер пособия по безработице. На 350 грн

21.04.2020, 17:55, Новости дня

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства 21 апреля сообщило об увеличении размера минимальной помощи по безработице на период карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Размер помощи будет увеличен с 650 до 1000 грн. Увеличенные выплаты будут получать:

те, кто в течение 12 месяцев перед регистрацией в службе занятости имел страховой стаж менее шести месяцев или был уволен с последнего места работы, например за прогул;

те, кто закончил или прекратил обучение в среднем или высшем учебном заведении, уволился со срочной военной службы и не смог устроиться на первую работу;

внутренне перемещенные лица, которые не могут подтвердить периоды занятости.

В ведомстве отметили, что всем безработным, которые встали на учет в период карантина до вступления этого решения в силу, проведут перерасчет. Увеличенная помощь будет насчитываться с 12 марта (когда были введены первые ограничения) и в течение 30 дней после снятия ограничений.

“Мы понимаем, что в связи с пандемией и введением карантина количество безработных, к сожалению, растет. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать людей, которые остались без работы. Увеличение минимальной помощи по безработице является одним из таких шагов. Кроме того, правительство и Минэкономики принимает все меры, чтобы сохранить рабочие места”, – заявил министр экономразвития Игорь Петрашко.

Он добавил, что Кабмин запустил программы поддержки бизнеса по облегчению кредитной нагрузки, “в которых главным условием является – не увольнять людей”. “В ближайшее время заработают и другие инструменты”, – заверил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По состоянию на утро 21 апреля подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера заявил, что отдельные ограничения могут быть ослаблены уже на этой неделе.