 

Коронавирусом заразился белорусский хоккеист. Две недели назад он участвовал в матче с Лукашенко

21.04.2020, 17:55, Новости дня

Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко, один из игроков хоккейной команды президента Беларуси Александра Лукашенко, заразился коронавирусом. Эту информацию российскому агентству “РИА Новости” подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Мелешко госпитализировали с диагнозом пневмония, в больнице тест на коронавирус показал положительный результат.

В начале апреля Мелешко вместе с Лукашенко участвовал в любительском турнире по хоккею в Минске. В частности, и Мелешко, и Лукашенко выходили на лед в финальном матче турнира, который прошел 11 апреля.

В то же время Эйсмонт сказала, что Лукашенко не намерен самоизолироваться. По ее информации, в последнее время президент Беларуси не контактировал с Мелешко. По словам Эйсмонт, хоккеист заболел через неделю после окончания турнира, когда команда находилась в отпуске.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси на данный момент подтверждено 6264 случая заражения коронавирусом, 51 человек скончался.

19 апреля президент Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”. Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за коронавируса не вводили карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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