 

Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире превысило 2,5 млн

21.04.2020, 17:55, Новости дня

21 апреля число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире превысило 2,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в США – более 788 тыс. На втором месте Испания – более 204 тыс. инфицированных, на третьем Италия – более 181 тыс.

Больше 100 тыс. зарегистрированных случаев COVID-19 также во Франции (более 156 тыс.), в Германии (более 147 тыс.) и Великобритании (более 125 тыс.).

Коронавирусная инфекция забрала жизни 171 810 человек во всем мире.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

COVID-19 по состоянию на утро 21 апреля подтвержден у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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