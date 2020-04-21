УЕФА настаивает: футбольные лиги должны доиграть нынешний сезон

21.04.2020, 17:54, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций обсудил с представителями всех 55 членов УЕФА ситуацию с завершением сезона и выразил свою позицию — сезон надо доиграть. Обсуждение проходило в формате видеоконференции.

"Участникам конференции было представлено несколько вариантов календаря, затрагивающего матчи сборных и клубных турнирах, — приводит сообщение организации РИА Новости. — Была дана настоятельная рекомендация — завершить текущий сезон в высших дивизионах внутренних соревнованиях, а также в национальных кубках".

Напомним, что на данный момент практически во всех европейских футбольных турнирах наступила пауза из-за пандемии коронавируса. На данный момент всего в мире зафиксирован более 2,5 миллионов заражений COVID-19.