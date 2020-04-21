Трамп призвал правительство США придумать способ финансовой помощи нефтегазовым компаниям

21.04.2020, 17:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп попросил свое правительство придумать способ финансово помочь американским нефтяным компаниям, чтобы они смогли пережить исторический обвал мировых цен на сырую нефть, передает Reuters.

Комментарий Трампа появился на фоне того, что американские нефтегазовые компании от Техаса до Вайоминга пытаются избежать банкротства на фоне приостановки промышленной активности по всему миру из-за вспышки коронавируса, которая обвалила мировой спрос на топливо.

"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую индустрию США. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который предоставит средства, чтобы эти очень важные компании и рабочие места сохранились в будущем!", — написал американский президент на своей странице в соцсети.

Фьючерсы на американскую сырую нефть рухнули и торговались на отрицательной территории впервые в истории 20 апреля, поскольку отчаявшиеся трейдеры начали платить, чтобы избавиться от нефти в условиях дефицита мест для ее хранения.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт на прошлой неделе сообщил агентству Reuters, что он работает с министром финансов Стивом Мнучином, чтобы примерно удвоить верхний потолок финансовой помощи для выделения ее энергетическим компаниям США среднего уровня в рамках недавно принятого пакета стимулов до 200-250 миллионов долларов.

Нефтяная и газовая промышленность США, по оценкам, должна кредиторам более 200 миллиардов долларов в виде кредитов, обеспеченных запасами нефти и газа. Поскольку выручка резко упала, а стоимость активов снизилась, некоторые компании заявляют, что, возможно, не смогут погасить кредиты.

Как сообщалось ранее, энергетическая отрасль США попросила Федеральный резерв изменить условия кредитного механизма на 600 миллиардов долларов, чтобы нефтегазовые компании получили возможность использовать эти средства для погашения своих долговых обязательств.

ФРС получила около 2 тысяч писем с просьбой внести изменения в правила программы, в соответствии с которыми ФРС будет приобретать 95% приемлемых банковских кредитов для выделения помощи малым и средним предприятиям.

Условия этой и других схем федеральной помощи находятся под пристальным вниманием на фоне опасений, что заемщикам не хватает условий, и банки могут выделять средства компаниям, не нуждающимся в наличных деньгах.

Независимая нефтяная ассоциация Америки (IPAA) попросила ФРС пересмотреть положение, запрещающее заемщикам использовать денежные средства для погашения других остатков по кредитам, и требует, чтобы заемщики пообещали погасить ФРС до погашения другого долга с равным или более низким приоритетом.

"Производители нефти и природного газа не ищут бесплатной помощи от государства; они ищут "мост", который поможет пережить этот экономический спад", — говорится в письме IPAA, представляющем тысячи независимых производителей нефти и природного газа.

Ли Фуллер, исполнительный вице-президент IPAA, заявил, что организация хотела обеспечить справедливый доступ компаний нефтегазовой отрасли к федеральным ресурсам.

Цена нефти на мировых рынках 21 апреля ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе. Паника началась около полудня.

Если европейский эталон Brent дешевел на 8,5% до $23,56 к 10:30 мск, то к 13:00 мск цена уже снижалась почти на 26% до $18,57 согласно данным торгов международной биржи в Лондоне (ICE).