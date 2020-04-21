 

“Победим мы вместе в этом вирусном бою!”: полицейские перепели песню “Короля и Шута”

21.04.2020, 17:54, Новости дня

Рязанские полицейские выпустили музыкальный клип на мелодию известной песни группы "Король и Шут". Таким образом, сотрудники Культурного центра УМВД РФ по Рязанской области поддержали творческий марафон с лозунгом "Оставайтесь дома".

 

Слова полицейские написали самостоятельно, а мелодия песни "Лесник" осталась неизменной. В своем творчестве сотрудники правоохранительных органов призвали граждан оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и надевать маски при выходе на улицу. В свою очередь, они пообещали помогать в трудные времена и следить за порядком.



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