 

Голодные французы создали многокилометровую очередь в McDonald’s

21.04.2020, 17:53, Новости дня

Возобновление работы ресторана McDonald’s в столичном регионе Франции стало причиной многокилометровой очереди из автомобилистов, соскучившихся по классическому фастфуду в условиях карантина из-за коронавируса, информирует телеканал BFMTV.

Новость об открытии ресторана в департаменте Сена и Марна распространилась с быстротой молнии. Речь идет о заведении типа мак-авто, продающем еду водителям, которым при этом не требуется выходить из автомобиля, передает РИА «Новости».

Видеозаписи в соцсетях свидетельствуют, что к вечеру у ресторана выстроилась многокилометровая очередь. Голодным горожанам пришлось ждать возможность сделать заказ около трех часов.

Confinement : la reouverture du McDonald's en drive de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, a provoque 3 heures d'embouteillage de plusieurs kilometres hier soir.pic.twitter.com/LfQ0Bji6lN

— Infos Francaises (@InfosFrancaises) April 21, 2020

Отметим, работа точек общепита на доставку и на вынос во Франции не запрещена в условиях карантина, но руководство McDonald’s приняло решение открыть авторесторан в пригороде Парижа только 20 апреля.

Ранее сообщалось о значительном росте цен на продукты в Париже.

Также Франция заявила об улучшении ситуации с коронавирусом, а президент страны Эммануэль Макрон в телевизионном обращении заявил о продлении мер по ограничению передвижений до 11 мая.



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