Роспотребнадзор ответил на важные вопросы о тестах на антитела к коронавирусу

21.04.2020, 17:53, Разное

Роспотребнадзор ответил на важные вопросы, относящиеся к тестам на антитела к SARS-CoV-2. Они появятся в медлабораториях по всей РФ к концу апреля 2020 года.

Прежде всего, анализ крови на антитела с большей долей вероятности покажет их присутствие в организме человека через 45 дней после перенесенного заболевания даже в бессимптомной форме. Однако выявить их не удастся, если процедура проведена на начальном этапе болезни, когда «защитники» еще не созданы самим организмом. Сроки же появления антител индивидуальны, через месяц они присутствуют у 95% перенесших инфекцию, поэтому полтора месяца считается самым оптимальным.

Работы над анализом на антитела к коронавирусу идут по всему миру, и исследователи исследуют различные аспекты иммунного ответа. Тесты сфокусированы на разных типах антител. Среди них эксперты выделяют те, которые нейтрализуют вирус и те, что только «распознают» его, но не способны уничтожать. Полученная информация о количестве людей, перенесших коронавирус, имеет огромную значимость для общественного здоровья. Она позволит точнее прогнозировать вероятное течение пандемии и определять меры для борьбы с болезнью. Ученые надеются на длительные сроки полученного иммунитета, но сказать определенно еще не представляется возможным.

Вместе с тем широкое тестирование на антитела к коронавирусу позволит вернуться к работе тем, кто уже переболел. В первую очередь сейчас проводятся исследования медиков, чтобы определить степень их безопасности для пациентов, а также исключить вероятность риска для них. Далее будут протестированы те люди, которые обеспечивают жизнедеятельность остальной части населения и продолжают трудиться, несмотря на пандемию. Черед тех, кто находится сейчас на самоизоляции, наступит также, только надо запастись терпением, считает заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.