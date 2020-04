Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

21.04.2020, 17:53, Разное

Разработчики презентовали ограниченную серию комплектов с консолью Xbox One X в стилистике новой игры Cyberpunk 2077. Данный проект создается специалистами польской студии CD Projekt RED.

Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года. О стоимости проекта никакой информации пока нет, но сообщается, что одноименный геймпад станет доступным по цене 5499 рублей в некоторых торговых точках, включая «Эльдорадо» и «М.Видео». В комплект Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle входят цифровая копия Cyberpunk 2077, специализированный беспроводной джойстик Xbox и кастомизированная консоль One X в корпусе с подсветкой LED. Выход игры состоится в середине сентября нынешнего года.

Американская корпорация Microsoft выпустила высокопроизводительную версию Xbox One X в конце осени 2017 года. Гаджет получил модернизированное аппаратное обеспечение для игр с 4K-разрешением и сглаживанием для поддержки графики на экранах высокой четкости. Это изобретение позиционируется как конкурент Sony PlayStation 4 по цене 499 долларов.

Cyberpunk 2077 является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020. Анонс проекта прошел в мае 2012 года, разработчики показали и трейлер игры.