Минсельхоз ответил Лукашенко на слова о гречке

21.04.2020, 17:53, Новости дня

Россия не ограничивала поставку гречихи и гречневой крупы в ЕАЭС, в том числе в Белоруссию, заявили в Минсельхозе.

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», – заверили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам увеличить производство гречки для внутреннего рынка. По его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.