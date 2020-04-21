Пираты угнали из вод Бенина судно с тремя россиянами

21.04.2020, 17:48, Новости дня

Пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с восьмью заложниками, среди них есть россияне, заявили в российском посольстве в Бенине и Того.

«К настоящему моменту пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с восемью заложниками. К сожалению, среди них есть трое граждан России», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

В понедельник посольство РФ в Бенине и Того начало проверку информации о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне.

Позднее посольство подтвердило наличие россиян на захваченном судне.