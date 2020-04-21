У курсантов Военного университета нашли коронавирус

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21.04.2020, 17:48, Новости дня

У девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус, сообщило Минобороны России.

«В ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов университета дали положительный результат. Инфицированные военнослужащие были немедленно изолированы в лечебное учреждение Минобороны России», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным Минобороны, состояние всех зараженных нормальное, без симптоматических проявлений.

«За контактировавшими с ними установлено медицинское наблюдение», – добавили в министерстве.

Ведомство также опровергло сведения о том, что заразившихся курсантов не лечат.

«21 апреля текущего года на отдельных интернет-ресурсах было размещено сообщение о том, что в Военном университете Министерства обороны в числе курсантов якобы выявлено большое количество заболевших коронавирусом и им не оказывается медицинская помощь. Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности», – отметили в ведомстве.

Минобороны намерено обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь авторов материала к ответственности «за распространение фейковой информации».

Ранее в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) также нашли очаг заражения коронавирусом.



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