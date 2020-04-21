Нарушителей карантина с ОРВИ собрались штрафовать наравне с москвичами с коронавирусом

21.04.2020, 17:48, Новости дня

Москвичей с ОРВИ, нарушивших режим самоизоляции, предписанный врачом, могут штрафовать наравне с нарушившими карантин гражданами с подозрением на коронавирус, сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

«Учитывая, что в данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому, и будут в том числе передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц, то, конечно, их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия, как и для других нарушителей предписанного врачами режима строгой самоизоляции», – передает слова Щитова РИА «Новости».

Он добавил, что нарушение этих правил на машине зафиксируют дорожные камеры, после чего граждане также получат штраф.

«Будет или не будет при этом их автомобиль направляться на спецстоянку (как у нарушителей с коронавирусом), необходимо дождаться разъяснений со стороны органов исполнительной власти. Пока этот вопрос обсуждается», – сказал Щитов.

По его словам, такие граждане могут после получения цифрового пропуска поехать в медучреждение для получения помощи. В указе мэра эта возможность прописана.

Щитов отметил, что контроль соблюдения режима людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков будет осуществляться через приложение «Социальный мониторинг», а также с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц.

«В указе мэра четко отмечено, что для контроля перемещения тех, кто находится с симптомами ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, может применяться та же система контроля, что и за теми, кто с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, если есть соответствующее назначение от медиков или при наличии предписания санитарных врачей. Это и контроль с помощью системы видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и контроль с помощью данных геолокации телефона за счет приложения «Социальный мониторинг». Либо смартфон гражданину выдает департамент информационных технологий, либо человек может на свой телефон скачать приложение самостоятельно», – сказал он.

Щитов заметил, что здесь нет технологических нововведений, но существующая система расширяется, с 22 апреля она будет действовать в том числе в отношении людей с ОРВИ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому власти Москвы будут отслеживать геолокацию граждан с симптомами ОРВИ, у которых коронавирус не выявлен официально.