В Москве отследят геолокацию людей с симптомами ОРВИ

21.04.2020, 17:30, Разное

С 22 апреля власти Москвы станут отслеживать местоположение жителей города, которые могут иметь симптомы нового коронавируса, ОРВИ и прочие респираторные недомогания. Данный указ обнародован на официальном портале столичного мэра Сергея Собянина.

Населению Москвы без подтвержденного диагноза коронавируса Covid-19 необходимо соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях, аналогичный тому, который применяется для пациентов с инфекцией. Таким образом, им нельзя гулять с питомцами, выносить мусор и посещать магазины. Допускается при этом перемещение в целях получения помощи в медицинских учреждениях, включая с использованием транспорта, если у них имеется цифровой пропуск.

Людям, которые проживают с москвичами, имеющие признаки ОРВИ или неподтвержденный диагноз Covid-19, тоже обязуются соблюдать режим самоизоляции дома. Они имеют право выйти на улицу только при обращении за срочной медицинской помощью или из-за другой прямой угрозы жизни. Разрешается таким гражданам отправиться в ближайшую торговую точку, на прогулку с животными на дистанции не больше 100 метров от места жительства, а также вынести мусор.