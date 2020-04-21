Мне так идет! – Бузова вышла в прямой эфир с кастрюлей на голове

21.04.2020, 17:30, Разное

В период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, Ольга Бузова развлекается сама и не забывает повеселить своих поклонников. В очередном прямом эфире в Instagram «поющая телеведущая» появилась с необычной короной – кастрюлей на голове.

Вместе со своим собеседником звездой «реальных пацанов» Владимиром Селивановым 34-летняя артистка устроила настоящее шоу, чтобы поднять настроение своим фанатам. Ольга Бузова и ее напарник по прямому эфиру веселились, обменивались остроумными шутками. Потом певица даже станцевала, удивив поклонников кастрюлей на голове.

Знаменитость сыронизировала над своим образом, отметив, что если бы не прямые эфиры, она бы никогда не узнала, как ей «идет кастрюля».

Некоторые фолловеры с недоумением отнеслись к необычному образу телеведущей, указав на ее странности. Однако преданные фанаты Бузовой заявили, что даже кастрюля на голове не сможет испортить ее красоту.