Александр Серов из-за кризиса готовится распродавать свой автопарк

21.04.2020, 17:30, Разное

Александр Серов пояснил о мерах, на которые ему пришлось пойти, чтобы не стать жертвой экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Артист готовится распродавать свой автопарк, чтобы выполнять финансовые обязательство.

Александр Серов пояснил в очередном интервью о том, какие последствия он ощущает в связи с введением карантинного режима. Исполнитель отметил, он провёл консультации со специалистами, и те рассказали ему, когда следует ожидать окончания экономических трудностей, вызванных эпидемией коронавируса. По мнению экспертов, ранее сентября ситуация не изменится, а потому этот период потребует особых мер. Сейчас исполнитель не гастролирует, соблюдая режим самоизоляции, но продолжает выплачивать зарплаты своим музыкантам и обслуживающему персоналу, что составляет немалую сумму. Кроме того, певец является обладателем коллекции автомобилей, и его автопарк, состоящий из более чем 10 транспортных средств требует обслуживания. Сейчас он готовится распродавать машины, выбирая, с какими из них придётся расстаться. Вероятно, их цена в нынешних условиях окажется в два раза меньше первоначальной.

Кроме того, некоторое время певец был не уверен в собственном здоровье. Александр Серов контактировал с Львом Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, а потому сразу же, как только об этом узнал, поспешил пройти тест, вызвав медиков на дом. Пока он ожидал результат, сильно переволновался, опасаясь за самочувствие. Пришлось ждать дольше обычного, поскольку количество людей, проходящих тестирование, заметно возросло в последнее время. Тем не менее, результаты оказались отрицательными.