 

Ученые нашли четкую связь между COVID-19 и тяжелым неврологическим нарушением

21.04.2020, 17:25, Разное

Ученые описали опасное неврологическое осложнение, связанное с COVID-19. Итальянские врачи обнаружили синдром Гийена-Барре у пяти пациентов. Их отчет опубликовал New England Journal of Medicine.

Синдром Гийена-Барре — это редкая аутоиммунная патология, при которой поражаются периферические нервы. Она сопровождается нарушениями работы мышц – парезами, параличами. Этот синдром может быть опасным для жизни в связи с нарушениями дыхания, он требует лечения в палате интенсивной терапии. Прогноз при этом нарушении часто благоприятный, функции нервов могут восстанавливаться.

Итальянские ученые описали пять пациентов с синдром Гийена-Барре в трех больницах Италии. За время наблюдения (три недели с начала марта) через эти лечебные учреждения прошло до 1200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Авторы нового исследования указывают, что такой процент аутоиммунных поражений нервов среди них за столь короткий промежуток времени утверждает о связи между этими состояниями.

В описанных случаях неврологические осложнения возникали спустя 5-10 дней после появления симптомов COVID-19, вирусы в спинномозговой жидкости пациентов обнаружены не были. Поэтому у врачей были основания полагать, что у патологии аутоиммунный механизм. Позже анализы подтвердили синдром Гийена-Барре.

У пациентов появлялись следующие симптомы: слабость в ногах, парестезии (ощущение покалывания в конечностях), нарушение равновесия. У четырех пациентов развился паралич всех конечностей (тетраплегия), трем потребовалась искусственная вентиляция легких.

Ученые подчеркивают, что врачам необходимо помнить о риске синдрома Гийена-Барре у пациентов палат интенсивной терапии, поскольку в таких условиях его может быть сложно диагностировать.

Ранее синдром Гийена-Барре при COVID-19 был описан китайскими учеными у одного пациента, отчет об этом случае был опубликован в журнале Lancet Neurology.

 

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