 

США заявили о сохранении участия в Договоре по открытому небу

21.04.2020, 17:25, Новости дня

США не выходили из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

«Соединенные Штаты не выходили из Договора по открытому небу. Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием (в ДОН) и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности», – сказал представитель администрации в разговоре с ТАСС.

Он заверил, что Вашингтон привержен усилиям в области контроля над вооружениями, «которые укрепляют безопасность США, союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и осуществимыми и охватывают партнеров, ответственным образом выполняющих свои обязательства».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе.

Россия обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу.



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