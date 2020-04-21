Дана оценка устойчивости работы Рунета в условиях коронавируса

21.04.2020, 17:25, Новости дня

«За устойчивость интернет-связи в РФ беспокоиться не стоит. Но при этом не надо забывать: связь по-прежнему зависит от западных компаний», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области IT-технологий Игорь Ашманов, комментируя масштабный рост сетевого трафика в условиях самоизоляции граждан.

«Если сравнить графики загруженности сети в обычных условиях и в последнее время, то мы увидим – стандартный пик нагрузки превышает средние значения иногда на 50-70%, иногда в два-три раза. Такие пики наблюдаются несколько раз в неделю. И даже на фоне этого уровня есть свои пиковые нагрузки. Грубо говоря, пики на фоне пика», – констатировал эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Очевидно, что рост загруженности сетевых ресурсов – общемировое явление, отметил собеседник.

Ранее мировые интернет-компании заявили о существенном росте трафика в последние месяцы. Например, представители компании Cisco зафиксировали беспрецедентный рост на их платформе для онлайн-конференций Webex. Как сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на данные экспертов фирмы Akamai, глобальный интернет-трафик за последнее время вырос на 50%.

Также стало известно, что корпорация Alphabet, владеющая YouTube, решила ухудшить качество роликов видеохостинга. Теперь пользователи по умолчанию будут смотреть контент в стандартном качестве вместо высокого. Ожидается, что это поможет уменьшить нагрузку на интернет и замедлить рост трафика.

«Пик нагрузки на сеть могут вызывать значительные события, например, чрезвычайные происшествия, выступления главы государства и так далее. Под такие ситуации у операторов связи запас прочности, как правило, заложен», – отметил Ашманов. Но сейчас, когда люди массово перешли на работу в удаленном доступе и социальная активность переместилась в Сеть, повышенные нагрузки стали постоянным явлением.

«Операторы связи обычно используют компьютерные комплектующие с небольшим запасом прочности. Конечно, у них есть резерв на случай пиковых нагрузок, но он рассчитан на рутинную, каждодневную деятельность, – указал эксперт. – А вот для нестандартных глобальных ЧП, наподобие коронавируса, надежного запаса прочности у операторов интернета, скорее всего, нет. К такому операторы точно не были готовы, и сейчас в авральном режиме увеличивают мощности».

Впрочем, по мнению эксперта, пока что нагрузка на российские интернет-коммуникации не критична, и за устойчивость Рунета беспокоиться не приходится.

«Однако эта устойчивость по-прежнему зависит от управляемой западными компаниями маршрутизации, доменных имен и сертификатов шифрования, – подчеркнул Ашманов. – В один «прекрасный» день западные компании могут просто не захотеть увеличивать мощности интернета для России, особенно учитывая санкционную политику Запада. Кроме того, владельцы серверов в Европе и США могут быть лишены возможности повысить мощность сигнала в силу различных факторов, технических и экономических. То есть интернет нам могут выключить в любой момент», – отметил эксперт.

«Во избежание такого сценария и был подготовлен закон об «устойчивом интернете» (или закон Клишаса-Боковой-Лугового) – чтобы мы не зависели от серверов западных компаний», – напомнил Ашманов.

Закон, который вступил в силу в ноябре прошлого года, перечисляет меры, которые необходимы для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной Сети. Соавторы документа – депутат Госдумы Андрей Луговой, и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова указали в пояснительной записке, что закон подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».

«Закон призван обеспечить создание собственного российского доменного центра, центра выдачи сертификатов, уменьшить маршрутизацию данных через западные серверы. То есть обеспечить российскому интернету независимость и надежную бесперебойную работу в любой, даже самой критической ситуации», – напомнил Ашманов.

Напомним, в недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также предполагает поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.