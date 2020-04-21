УЕФА призвал лиги доиграть футбольный сезон

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21.04.2020, 17:25, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам видеоконференции с 55 членами настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон, говорится в заявлении организации.

«Были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборных, так и клубных соревнований. Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования в высшем дивизионе и Кубке», – передает РИА «Новости» сообщение УЕФА.

Напомним, почти все европейские лиги приостановили свои турниры, только в Белоруссии чемпионат продолжается вопреки рекомендациям ВОЗ.

Остановлены в том числе еврокубки, а Евро-2020 перенесен на следующий год.



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