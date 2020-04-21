Минобрнауки оценило качество дистанционного обучения в вузах

21.04.2020, 17:16, Новости дня

В мире не существует суперуспешных практик перехода вузов в онлайн, но РФ с этим справилась неплохо, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Практически все вузы, которые участвуют в этих программах, хорошо и быстро адаптировались в этих условиях. Да, у них были проблемы с хранилищами, с серверными мощностями, у них в первые недели у кого-то свои большие системы информационные не выдержали. Но они, тем не менее, очень быстро адаптировались и не просто смогли сами наладить образовательную деятельность в новых условиях, но еще и выступили лидерами, стали смотреть, где какой зарубежный опыт», – передает РИА «Новости» слова Фалькова.

Министр добавил, что в мире нет суперуспешных практик адаптаций систем высшего образования к условиям коронавируса. По его мнению, РФ с этим справилась неплохо, так как «все оказались так или иначе не готовы, никто блестяще не продемонстрировал результат».

По мнению Фалькова, студенты стали более активными участниками образовательного процесса в условиях коронавируса.

«Студенты, мне кажется, в этой ситуации стали играть более активную роль, и это плюс. Они и в жизни университета, они такими стали драйверами образовательного процесса. Они лучше готовы к существованию в этом цифровом мире, комфортно себя чувствуют, ну и, соответственно, свой запрос, который у них однозначно хорошо сформулирован, предполагает совершенно другой уровень университета», – рассказал министр.

Владение определенными цифровыми навыками, по словам Фалькова, напрямую сказываются на качестве высшего образования.

«Соответственно, вдолгую можно уверенно уже сказать, что требования к преподавателям будут другими. Если до вот этой ситуации с коронавирусом можно было себя успокаивать, говорить, что я, а так и было, кстати, я хороший лектор, я хороший преподаватель, меня любят студенты, то сегодня в одночасье стало понятно, что если ты не можешь организовать работу коллективов с помощью онлайн-сервисов разного рода, онлайн-технологий, цифровых технологий, то это уже критично», – подытожил Фальков.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как работает платформа онлайн-обучения в МГУ в условиях самоизоляции.

Также сообщалось, что в этом году вузы могут отказаться от проведения государственного экзамена и провести только защиты выпускных квалификационных работ.