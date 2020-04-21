 

Путин и Роухани обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

21.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани обсудил обмен опытом между странами в борьбе с коронавирусом.

Роухани в разговоре заявил, что необходимо «расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», – подчеркнул Роухани.

Российский лидер также указал на важность преодоления текущих условий и подтвердил настрой на развитие двусторонних отношений.

Кроме того, Роухани сообщил Путину о намерении продолжить консультации в астанинском формате по Сирии на высшем уровне.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в числе стран, где проходят клинические испытания вакцины от коронавируса, есть Иран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В Офисе президента “празднуют отставку Суркова”, Зеленский будет лично утверждать списки кандидатов от “Слуги народа” на местных выборах. Главное из Telegram-каналов

07.02 / Легендарный кутюрье Жан Поль Готье устроил свое шоу в Москве

23.03 / Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отложить Олимпиаду 2020

14.02 / Дерипаска напомнил: Путин не доверил ему ручку, не то что деньги

27.02 / США принялись угрожать Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1»

12.03 / Казахстан отменил все публичные мероприятия из-за коронавируса

11.02 / Тарута: Если хотим что-то качественно изменить, а не просто усилить контроль государства над медиа, необходимо говорить с журналистами

20.02 / Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета. Видео

06.03 / Украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе

13.02 / США ввели санкции против трех российских компаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска