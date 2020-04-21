Путин и Роухани обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
21.04.2020, 17:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани обсудил обмен опытом между странами в борьбе с коронавирусом.
Роухани в разговоре заявил, что необходимо «расширять сотрудничество и обмен опытом между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.
«Чиновники двух стран должны прилагать усилия для осуществления двусторонней торговли с соблюдением предписаний в сфере здравоохранения», – подчеркнул Роухани.
Российский лидер также указал на важность преодоления текущих условий и подтвердил настрой на развитие двусторонних отношений.
Кроме того, Роухани сообщил Путину о намерении продолжить консультации в астанинском формате по Сирии на высшем уровне.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в числе стран, где проходят клинические испытания вакцины от коронавируса, есть Иран.
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