 

В небе над Альбукерке в США обнаружили НЛО

21.04.2020, 17:09, Разное

В небесном пространстве над Альбукерке (США) заметили НЛО. Свидетели исключили версию появления в воздухе вертолета или беспилотника.
НЛО пролетел над самым густонаселенным городом в штате Нью-Мексико в США. Загадочный объект перемещался по строго определенной траектории, поэтому исключается гипотеза о появлении в воздухе птицы или какого-либо летающего устройства. НЛО возник из дождевых темных облаков, являя собой сферу белого цвета, которая опустилась вниз, но потом остановила свое движение и изменила траекторию полета на 90 градусов, улетев вдоль горизонта.

Ранее сообщалось, что уфолог Скотт Уоринг выявил на фотографиях следы объекта возле Солнца. Небольших размеров НЛО имеет в длину почти полтора километра. Специалист предположил, что рядом со светилом появился сгусток энергии, который контролируется внеземной цивилизацией.



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