“Его жестокость поражает”: Врачи рассказали о механизме разрушительного воздействия коронавируса на разные органы

21.04.2020, 17:09, Разное

Американские медики смогли систематизировать большое количество данных, поступивших из разных клиник в процессе лечения больных COVID-19. По словам исследователей, коронавирус может оказывать губительное действие не только на дыхательную систему, но и на большинство других человеческих органов.

Ученые подчеркивают, что окончательного понимания абсолютно полной картины воздействия коронавируса на всю совокупность органов человека пока нет – SARS-CoV-2 является относительно новым вирусом для мировой медицины. Тем не менее, уже понятен сам механизм действия этого патогена. В частности, при попадании коронавируса внутрь организма через полость носоглотки, происходит самокопирование его клеток с сопутствующим проникновением в соседние. В случае, если иммунитет человека недостаточно силен для блокировки процесса, далее вирус распространяется в трахею и легкие. Ослабленная борьбой с ним, иммунная система не может обеспечивать необходимое снабжение организма кислородом, а к этой проблеме добавляется пневмония, сопровождаемая острой дыхательной недостаточностью.

Медики отмечают, что вышеуказанный процесс зачастую сопряжен с ухудшением функционирования сердечно-сосудистой системы, провоцирующим повышенную сворачиваемость крови у пациента. Это, соответственно, вызывает появление тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту. Таким образом, мишенью коронавируса становятся головной мозг и центральная нервная система. Попутно вирус затрагивает и другие органы – печень, почки и кишечник. Кардиолог Харлан Крумхольц, представляющий Йельский университет (США), заявляет о катастрофичности возможных последствий COVID-19. “Жестокость этого заболевания поражает и потрясает”, – эмоционально резюмировал итоги научной работы эксперт. Об этом пишет издание Science.