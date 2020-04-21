Администрация Ленобласти перешла на удаленку

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21.04.2020, 17:08, Новости дня

Администрация Ленинградской области перешла на режим удаленной работы после выявления коронавируса у нескольких сотрудников.

«У нескольких сотрудников администрации (Ленинградской области, – прим. ВЗГЛЯД) подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», – написал губернатор региона Александр Дрозденко в Instagram.

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Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au) 21 Апр 2020 в 6:38 PDT

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у нескольких сотрудников администрации Нижнего Новгорода.



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