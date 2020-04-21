 

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

21.04.2020, 17:08, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию с распространением коронавируса, а также обменялись мнениями по Сирии, информирует пресс-служба Кремля.

«В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан РФ и Турции на родину», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по Сирии, информирует Кремль.

«Президенты РФ и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года», – информирует Кремль.

Лидеры двух стран подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета Сирии и ее территориальной целостности. «При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия РФ и Турции по военным и дипломатическим каналам», – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия РФ и Турции по военным и дипломатическим каналам. Также обсуждалась реализация совместных проектов в атомной энергетике.

Последний раз лидеры общались 1 апреля, тогда акцент делался на ситуации в Сирии, хотя пандемия коронавируса тоже обсуждалась.



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