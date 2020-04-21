Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил курс

21.04.2020, 17:08, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго Александр Новак назвал возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2», отклонилось от объявленного в выходные курса на египетский Порт-Саид.

Судно отклонилось от ранее объявленного курса и прошло мимо Гибралтарского пролива на северо-запад, передает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания.

Ранее принадлежащее Газпрому судно «Академик Черский» покинуло испанский порт Лас-Пальмас, что близ южного побережья Марокко, и пошло курсом на Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking. Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, судно прибудет в ночь на 30 апреля.

Эксперт Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что судно-трубоукладчик на самом деле целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток – 2», а разные цели своего маршрута оно указывает, чтобы избежать санкций США.