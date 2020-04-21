 

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил курс

21.04.2020, 17:08, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго Александр Новак назвал возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2», отклонилось от объявленного в выходные курса на египетский Порт-Саид.

Судно отклонилось от ранее объявленного курса и прошло мимо Гибралтарского пролива на северо-запад, передает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания.

Ранее принадлежащее Газпрому судно «Академик Черский» покинуло испанский порт Лас-Пальмас, что близ южного побережья Марокко, и пошло курсом на Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking. Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, судно прибудет в ночь на 30 апреля.

Эксперт Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что судно-трубоукладчик на самом деле целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток – 2», а разные цели своего маршрута оно указывает, чтобы избежать санкций США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Опубликовано видео нападения рыси на дрессировщика в Цхинвале

08.03 / Военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта «автомобильным вальсом»

17.04 / Перебежчик из КНДР выиграл выборы в парламент Южной Кореи

27.03 / В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

09.02 / На ликвидацию солдата-убийцы в Таиланде потребовалось почти 18 часов

31.03 / Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

03.02 / В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

07.02 / Безработица в США выросла в январе до 3,6%

13.04 / Москвичи выразили готовность пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом

14.02 / Столтенберг: НАТО продолжает оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска