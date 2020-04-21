 

О’Брайен: США не знают, в каком состоянии находится Ким Чен Ын

21.04.2020, 17:05, Новости дня

Соединенные Штаты не знают, в каком состоянии находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, и будут следить за развитием событий, заявил во вторник советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен после сообщений о том, что президент КНДР болен и перенес операцию на сердце.

Отвечая на вопрос о характере политической прееемственности в Северной Корее, О’Брайен сказал в интервью, которое транслировалось каналом CNN: «Основным предположением может быть то, что это будет кто-то из членов семьи. Но пока рано говорить об этом, потому что мы просто не знаем, в каком состоянии находится Ким Чен Ын. Посмотрим, как все закончится».



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