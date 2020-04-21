Близкая к Кремлю теневая структура продвигала через ролики о коронавирусе путинские поправки в Конституцию — расследование “Медиазоны”

21.04.2020, 17:01, Новости дня

Теневая пиар-структура, которая обслуживает заказы правительства и администрации президента России, распространяла по региональным соцсетям, сообществам школ и университетов, а также по региональным сайтам десятки пропагандистских видео о коронавирусе, сообщает Медиазона по результатам собственного расследования.

Сначала эти видео утверждали, что вирус якобы выгоден президенту США Дональду Трампу, потом — что в связи с коронавирусом некие силы пытаются “навести ужас” и “посеять панику среди россиян”, и наконец ролики прямо увязывали успешную работу врачей во время пандемии с голосование по путинским поправкам в Конституцию. Ранее таким же продвигалась “мусорная реформа”, предложенная Кремлем и успехи российских национальных проектов.

Всего на официальных страницах 38 региональных администраций в соцсети ВКонтакте, а также во многих сообществах государственных и муниципальных учреждений, в том числе ресурсах школ и коллежей было размещено шесть похожих по смыслу видео. Официальные группы в основном публиковали эти ролики с 8 по 10 апреля.

Самый популярный из размещенных роликов повествует о врачах из больницы в московской Коммунарке. В нем использованы фотографии медиков, их страницы из соцсетей, говорится об их хобби и тяжелой работе во время пандемии. В конце ролика говорится, что только поправки в Конституцию смогут обеспечить медикам самое современное оборудование и социальные гарантии. Этот же ролик опубликовал телеканал “Челны 24”, принадлежащий правительству Татарстана.

Ролики с призывами поддержать поправки к Конституции контролируемые администрациями паблики продолжали публиковать и после 25 марта, когда Владимир Путин перенес голосование по поправкам на неопределенный срок.

Один из врачей, упомянутых в клипе, анонимно сказал “Медиазоне”, что его об участии в кампании за изменение Конституции не предупреждали.

“Приведенная в клипе информация неправда, — говорит медик. — В видео используют данные моего аккаунта и приписывают мне слова, которые я никогда не говорил — это любому человеку не понравится. Про политику и Конституцию я вообще ничего не знаю, я как бы вне темы”.

Все ролики похожи: как правило, они смонтированы из стоковых записей и используют выступления президента Владимира Путина или премьер-министра Михаила Мишустина. Ролик, начинающийся с тезиса “На нас напали без объявления войны, подло и внезапно” существует в двух версиях: с упоминанием голосования за поправки и без него.

Видео, о которых идет речь, ранее были залиты в паблик “Медиа СМИ”. Раньше он “Главные новости”, и такое же наименование сохранилось в описании у аналогичного паблика в “Одноклассниках” и у страницы “Медиа СМИ” в сервисе “Яндекс.Дзен”. Ранее через “Главные новости” продвигалась “мусорная реформа”, предложенная Кремлем, а также успехи российских национальных проектов.

Часть размещаемых в паблике видео сопровождались титром с адресом сайта стопкоронавирус.рф — “официального источника информации об эпидемии в России”.

В сообщении на сайте стопкоронавирус.рф сказано, что за его работу отвечает АНО “Национальные приоритеты”. Правительство РФ учредило АНО “Национальные приоритеты” в декабре 2019 года для освещения работы по нацпроектам, и тогда же организацию возглавила София Малявина — бывшая замруководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. В феврале президент Владимир Путин включил “Национальные приоритеты” в список организаций, которые финансирует Управление делами президента, а чуть позже оно получило субсидию на кампанию “по информационному сопровождению мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции”.

Малявина подтвердила “Медиазоне”, что ее организация действительно сопровождает сайт стопкоронавирус.рф и федеральную “горячую линию”, которая помогает в борьбе с COVID-19. Но при этом она отрицает причастность “Национальных приоритетов” к видео, в которых упоминается Конституция.

Администратор одной из групп во ВКонтакте рассказала “Медиазоне”, что ролики за поправки в Конституцию, которые появились в паблике, ей прислали из регионального министерства образования, а часть — из администрации населенного пункта, где она живет и работает.

В правительстве одного из регионов сказали “Медиазоне”, что видео рассылаются по областям и республикам, руководители которых договорились об информационном партнерстве c “Институтом развития интернета” и Mail.ru Group. “Институт развития интернета” (ИРИ) был основан в 2015 году при поддержке администрации президента, его наблюдательный совет и сейчас возглавляет первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Другой собеседник в региональном госучреждении добавил, что видео им приходят из департамента образования с четкой инструкцией по размещению.

“Прописывается задание, в какое время мы обязаны прислать отчет о публикации по строгой форме. То есть это, наверное, массовая рассылка, а мы просто задействованы как площадки для того, чтобы донести эти ролики до большой аудитории”, — рассказал он.