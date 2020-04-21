В Москве умер заболевший коронавирусом настоятель Елоховского собора. Он недавно служил с патриархом Кириллом

21.04.2020, 17:01, Новости дня

В Москве 21 апреля умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по противодействию коронавирусу. 15 апреля стало известно о том, что у Агейкина диагностировали коронавирус. Он проходил лечение в подмосковной клинике Лапино, ему было 48 лет.

Накануне, 20 апреля, религиозный публицист Сергей Чапнин написал, что Александр Агейкин находится в коме. Отмечается, что это первая смерть от коронавируса среди московских священников.

В начале апреля Агейкин служил вместе с патриархом Кириллом после крестного хода по МКАДу. Конечным пунктом назначения патриарха был Елоховский собор Москвы, настоятелем которого и являлся Агейкин.

Священник Александр Агейкин родился в 1971 году в Одинцово Московской области. В 1996 году был рукоположен в дьяконы. Активную церковную карьеру построил при патриархе Кирилле. В 2012 году был рукоположен в сан священника и через полгода назначен настоятелем собора. Возглавлял совет РПЦ по церковному пению и был заместителем главы Административного секретариата Московской патриархии.