Слово из двух букв: Виктория Бекхэм судится с косметическим брендом

21.04.2020, 16:58, Разное

Со стороны может показаться, что Виктория Бекхэм довольно мило коротает время с семьей во время самоизоляции и не думает о делах насущных. Не тут-то было: на нее обрушилось сразу несколько проблем, решить которые пока не получается. Одна из них – суд с косметическим брендом VB Skinlab.

По сообщениям британских СМИ, Виктория пытается помешать бренду по уходу за кожей использовать ее доброе имя, а именно – инициалы VB, которые она ассоциирует с собой и только с собой. Утверждая, что потребители будут смущены, думая, что Бекхэм поддерживает эти продукты, она пытается запретить компании, которая базируется в Сиднее, зарегистрировать торговые марки VB Salon и VB Skinlab. Пока ее попытки тщетны: IP Australia – государственное учреждение, управляющее правами интеллектуальной собственности, – заявило, что оно “не считает, что может возникнуть путаница”, потребовав от Бекхэм оплатить судебные издержки VB Skinlab. Виктория подала апелляцию в Федеральный окружной суд и ждет вердикт.

Виктория Бекхэм Продукция VB SkinlabЕще одна не самая приятная новость, всплывшая в СМИ, связана с fashion-бизнесом Виктории. Ведущий программы “Доброе утро, Британия” Пирс Морган резко осудил ее за то, что Бекхэм воспользовалась британской правительственной программой поддержки компаний во время пандемии, чтобы выплачивать 80% зарплаты сотрудникам своего модного бренда, и все равно уволила 30 человек. Морган отметил, что, имея огромное состояние (порядка 335 миллионов фунтов стерлингов), Виктория могла бы обойтись без “денег налогоплательщиков”. “Ее бизнес не приносит прибыль! Вы, налогоплательщики, собираетесь финансировать убыточный проект”, – заявил Морган.

Виктория БекхэмВ последние годы бизнес Виктории действительно сложно назвать прибыльным. Чтобы хоть как-то спасти положение, в конце 2019 года Виктории пришлось отказаться от личного водителя. Чтобы доехать до штаб-квартиры бренда в Хаммерсмите или до своего магазина на Довер-стрит, ей приходится брать такси или самой садиться за руль. Инвесторы также предлагали Виктории урезать себе зарплату и отказаться от дизайнерских растений и прочих эксклюзивных предметов интерьера, украшающих штаб-квартиру бренда, – они обходятся компании слишком дорого.

Последние годы модную империю Виктории Бекхэм финансово поддерживал ее муж Дэвид. В 2016 году Бекхэм выделил 5,2 миллионов фунтов стерлингов после того, как дизайнерский бренд Victoria Beckham потерял за год 3,8 миллиона. Эти потери связаны, в частности, с открытием первого бутика Victoria Beckham в элитном лондонском районе Мейфэр. На его открытие было потрачено порядка 3 миллионов фунтов стерлингов, включая купленное для украшения пространства произведение искусства Дэмиена Херста за 600 тысяч. За 2018 год Дэвид вложил в бизнес супруги еще 23 миллиона фунтов стерлингов. Их она потратила в том числе и на расширение бизнес-империи: помимо выпуска одежды, Виктория занялась созданием косметики.

Бутик Виктории Бекхэм