С днем рождения, королева: Букингемский дворец показал архивные видео из детства Елизаветы II

21.04.2020, 16:58, Разное

Сегодня Елизавета II празднует 94-летие. По этому случаю в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях публикуются поздравления. Так, в Instagram самой королевы и ее супруга, принца Филиппа, появился мини-фильм о детстве тогда еще принцессы Елизаветы. Он собран из видео, ранее никогда не публиковавших в прессе. В ролике можно увидеть, как будущая королева играет в любимые куклы, качается на качелях, гладит собак и как танцует вместе с младшей сестрой, принцессой Маргарет.

С днем рождения, Ваше Величество!

Благодарим всех за поздравления по случаю 94-летия королевы.

В ролике вы увидите часть личного архива, который все это время хранился в Royal Collection Trust. Вы увидите королеву (тогда еще принцессу Елизавету), которая играет со своей семьей, в том числе со своей младшей сестрой Маргарет.

Глава Содружества наций, главнокомандующий Вооруженными Силами, глава государства в 16 странах и самый долго правящий монарх в истории Великобритании. Жена, мать, бабушка и прабабушка. С днем рождения, Ваше Величество!

Тем, кто тоже отмечает сегодня день рождения дома – с любимыми рядом или без них – мы желаем вам много счастья!

– говорится в подписи к ролику.

Также в Instagram-аккаунте королевы была опубликована серия архивных фотографий.

Новорожденная принцесса Елизавета Александра Мария Король Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон с детьми – принцессами Елизаветой и Маргарет С сестрой, принцессой Маргарет

Поздравления в своих аккаунтах также оставили сын королевы, принц Чарльз, и ее внук, принц Уильям. А вот соцсети принца Гарри пока молчат, возможно, это связано с разницей во времени: сейчас в Лос-Анджелесе раннее утро.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th birthday today!

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday

