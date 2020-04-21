С днем рождения, королева: Букингемский дворец показал архивные видео из детства Елизаветы II
21.04.2020, 16:58, Разное
Сегодня Елизавета II празднует 94-летие. По этому случаю в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях публикуются поздравления. Так, в Instagram самой королевы и ее супруга, принца Филиппа, появился мини-фильм о детстве тогда еще принцессы Елизаветы. Он собран из видео, ранее никогда не публиковавших в прессе. В ролике можно увидеть, как будущая королева играет в любимые куклы, качается на качелях, гладит собак и как танцует вместе с младшей сестрой, принцессой Маргарет.
С днем рождения, Ваше Величество!
Благодарим всех за поздравления по случаю 94-летия королевы.
В ролике вы увидите часть личного архива, который все это время хранился в Royal Collection Trust. Вы увидите королеву (тогда еще принцессу Елизавету), которая играет со своей семьей, в том числе со своей младшей сестрой Маргарет.
Глава Содружества наций, главнокомандующий Вооруженными Силами, глава государства в 16 странах и самый долго правящий монарх в истории Великобритании. Жена, мать, бабушка и прабабушка. С днем рождения, Ваше Величество!
Тем, кто тоже отмечает сегодня день рождения дома – с любимыми рядом или без них – мы желаем вам много счастья!
– говорится в подписи к ролику.
Также в Instagram-аккаунте королевы была опубликована серия архивных фотографий.
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Поздравления в своих аккаунтах также оставили сын королевы, принц Чарльз, и ее внук, принц Уильям. А вот соцсети принца Гарри пока молчат, возможно, это связано с разницей во времени: сейчас в Лос-Анджелесе раннее утро.
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Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th birthday today!
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Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday
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