 

Умер заразившийся коронавирусом известный режиссер

21.04.2020, 16:55, Разное

О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. По
некоторым данным Иван Щеголев скончался от коронавируса.

По словам продюсера Ефима Любинского, 10 апреля режиссер был
доставлен в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова в Москве. Десять дней медики боролись за жизнь звезды. Последние двое суток состояние Щеголева
было крайне тяжелым.

Отметим, Иван Щеголев и Ефим Любинский вместе работали над
сериалом “Морозова”. Зрители увидели только сто эпизодов теленовеллы.
Дальнейшая судьба картины туманна. Создатели ленты планировали снять третий
сезон. Новую часть хотели назвать “Лиса”, сообщают “Известия”.

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Публикация от Александр Пугачев (@pugachevalexandr) 21 Апр 2020 в 3:31 PDT

Напомним, на фоне распространения коронавируса в Москве
появились слухи о введении комендантского часа. Информация не подтвердилась.
Власти столицы объявили режим самоизоляции и ввели цифровые пропуска для
жителей.

По состоянию на 21 апреля 2020 года коронавирус в Москве выявили у 29 433 человек. Из них скончались от уханьской заразы 148, а
выздоровели 1838.



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