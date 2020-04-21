Коронавирус сказался на психическом состоянии звезды “Великолепного века”

21.04.2020, 16:55, Разное

Мерве Болугур – очень чувствительная натура. Долгое время

актриса лечилась у психотерапевта. Специалист помогал звезде сериала “Великолепный

век” избавиться от ментальных проблем.

Судя по всему состояние Болугур улучшилось. Артистка смогла

начать жизнь с чистого листа.

“Жизнь – наш учитель, и мы должны с оптимизмом воспринимать

все, что она нам преподносит”, – рассудила артистка. Звезда сериала “Великолепный

век” призналась, что измениться внутренне

ее заставила пандемия коронавируса и

ее ужасающие последствия. Мерве осознала ценность каждой минуты жизни.

Теперь звезда теленовелл ждет улучшения эпидемиологической

обстановки в Турции. Мерве мечтает поскорее вернуться к ежедневной рутине, сообщает портал rusturkey.com.

Напомним, создатели сериала “Великолепный век” написали

персонажа Нурбану-султан специально для Мерве Болугур. За каждый эпизод знаменитость получала шесть с половиной тысяч долларов.

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Публикация от Merve Boluğur (@mervebolugur) 18 Дек 2019 в 8:14 PST

Добавим, что Болугур не только популярная артистка, но и

модель. С 2014 года актриса является лицом популярной линии косметики Maybelline

в Турции. Напомним, сериал “Великолепный век” можно смотреть онлайн

на официальном сайте телеканала “Dомашний”.