Коронавирус сказался на психическом состоянии звезды “Великолепного века”
21.04.2020, 16:55, Разное
Мерве Болугур – очень чувствительная натура. Долгое время
актриса лечилась у психотерапевта. Специалист помогал звезде сериала “Великолепный
век” избавиться от ментальных проблем.
Судя по всему состояние Болугур улучшилось. Артистка смогла
начать жизнь с чистого листа.
“Жизнь – наш учитель, и мы должны с оптимизмом воспринимать
все, что она нам преподносит”, – рассудила артистка. Звезда сериала “Великолепный
век” призналась, что измениться внутренне
ее заставила пандемия коронавируса и
ее ужасающие последствия. Мерве осознала ценность каждой минуты жизни.
Теперь звезда теленовелл ждет улучшения эпидемиологической
обстановки в Турции. Мерве мечтает поскорее вернуться к ежедневной рутине, сообщает портал rusturkey.com.
Напомним, создатели сериала “Великолепный век” написали
персонажа Нурбану-султан специально для Мерве Болугур. За каждый эпизод знаменитость получала шесть с половиной тысяч долларов.
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Добавим, что Болугур не только популярная артистка, но и
модель. С 2014 года актриса является лицом популярной линии косметики Maybelline
в Турции. Напомним, сериал “Великолепный век” можно смотреть онлайн
на официальном сайте телеканала “Dомашний”.
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