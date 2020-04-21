Политолог: РФ сделала выводы из урока с падением цен на нефть в 90-х

21.04.2020, 16:53, Новости дня

Падение стоимости фьючерсов на нефть марки Ural «мало волнует» россиян, поскольку власти «сделали верные выводы из урока» 1998 года и мудро подготовились к новому шторму, считает политтехнолог Марат Баширов.

«Сегодня фьючерсы на нефть марки Ural падали до уровня 1998 года. В нас живет огромная фантомная боль от того, что тогда за этим последовало: галопирующая инфляция, курс доллара вырос в разы, дефолт облигаций, да много что случилось потом – чуть страну не потеряли», – написал он в своем Telegram.

Однако сейчас, заметил Баширов, «эти колебания фьючерсов нас мало волнуют».

«Низкий внешний долг, огромные подушки безопасности в золото – валютных резервах, модернизированная нефтянка, стабильные контракты на нефть с крупными покупателями. Банковская система подчищена и гибкая налоговая система, механизмы подстраховки МСП и системообразующих предприятий. Мы сделали верные выводы из того урока и мудро подготовились к этому шторму», – отметил эксперт.

Накануне стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%, причем котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позже цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, до 2,21 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в июне во вторник достигла 21,41 доллара за баррель.