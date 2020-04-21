 

Трамп поручил создать план поддержки нефтегазового сектора США

21.04.2020, 16:53, Новости дня

Глава Белого Дома Дональд Трамп поручил министерству энергетики и минфину создать план по поддержке нефтегазовых компаний США.

«Мы никогда не подведем великую промышленность нефти и газа Соединенных Штатов. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, обеспечивающий средствами эти очень важные компании и рабочие места, чтобы защитить их в будущем», – написал Трамп в своем Twitter.

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.

Трамп также заявлял, что падение цены на нефть WTI до отрицательных значений является скоротечным явлением.



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