Трамп поручил создать план поддержки нефтегазового сектора США
21.04.2020, 16:53, Новости дня
Глава Белого Дома Дональд Трамп поручил министерству энергетики и минфину создать план по поддержке нефтегазовых компаний США.
«Мы никогда не подведем великую промышленность нефти и газа Соединенных Штатов. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, обеспечивающий средствами эти очень важные компании и рабочие места, чтобы защитить их в будущем», – написал Трамп в своем Twitter.
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.
Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.
Трамп также заявлял, что падение цены на нефть WTI до отрицательных значений является скоротечным явлением.
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