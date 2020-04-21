“Будто семейка Аддамс”: Алена Шишкова рассказала о странностях семьи Тимати

21.04.2020, 16:53, Разное

Алена Шишкова пообщалась с поклонниками в социальной сети Instagram, раскрыв подробности своей жизни и здоровья. Модель отметила, у неё с дочерью и Тимати очень странная семья, напоминающая семейку Аддамс.

Известно, в настоящий момент Тимур Юнусов находится в браке с Анастасией Решетовой, подарившей тому осенью наследника. Тем не менее, у рэпера имеется и старшая дочь Алиса, которую родила ему Алена Шишкова. Многие фанаты не понимают, кто в действительности воспитывает девочку, поскольку та очень много времени проводит с бабушкой, являясь постоянной героиней её микроблога. Модель отметила, на самом деле девочка общается в равной степени со всеми членами семьи, в том числе с маленьким братом Ратмиром и его матерью. Она постоянно ходит к ним в гости, поскольку их дома расположены рядом. Из-за этого, заметила хозяйка аккаунта, их семья может считаться очень странной, почти, как семейка Аддамс. При этом она подчеркнула, Алиса очень любит своего младшего брата и считает себя его защитницей, хотя полностью, в силу малого возраста, не осознаёт всей ответственности.

Кроме того, Алена Шишкова опровергла слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья. Модель отметила, у неё нет подагры, которую ей “приписывают” поклонники, а руки она укрывает перчатки из-за пересыхающей кожи и отсутствия привычного маникюра.