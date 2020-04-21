 

“Будто семейка Аддамс”: Алена Шишкова рассказала о странностях семьи Тимати

21.04.2020, 16:53, Разное

Алена Шишкова пообщалась с поклонниками в социальной сети Instagram, раскрыв подробности своей жизни и здоровья. Модель отметила, у неё с дочерью и Тимати очень странная семья, напоминающая семейку Аддамс.
Известно, в настоящий момент Тимур Юнусов находится в браке с Анастасией Решетовой, подарившей тому осенью наследника. Тем не менее, у рэпера имеется и старшая дочь Алиса, которую родила ему Алена Шишкова. Многие фанаты не понимают, кто в действительности воспитывает девочку, поскольку та очень много времени проводит с бабушкой, являясь постоянной героиней её микроблога. Модель отметила, на самом деле девочка общается в равной степени со всеми членами семьи, в том числе с маленьким братом Ратмиром и его матерью. Она постоянно ходит к ним в гости, поскольку их дома расположены рядом. Из-за этого, заметила хозяйка аккаунта, их семья может считаться очень странной, почти, как семейка Аддамс. При этом она подчеркнула, Алиса очень любит своего младшего брата и считает себя его защитницей, хотя полностью, в силу малого возраста, не осознаёт всей ответственности.

Кроме того, Алена Шишкова опровергла слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья. Модель отметила, у неё нет подагры, которую ей “приписывают” поклонники, а руки она укрывает перчатки из-за пересыхающей кожи и отсутствия привычного маникюра.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: Письмо: “Лучше эти деньги отдать на помощь бедным”

19.03 / Microsoft добавила искусственный интеллект в управление дронами

02.02 / Мнение: Олимпиаду в Токио отменят?

24.02 / Составлен список лучших компактных пикапов 2020 года

10.04 / Ученые связали развитие жителей Земли с космосом

08.03 / Мнение: Энергетический центр

13.04 / Дочь Ларисы Гузеевой раскритиковали за странный танец

17.04 / Мнение: Заказной бунт

27.03 / Участница шоу «Голос» Габриэлла да Силва ответила на обвинения во флирте с Джиганом

12.03 / Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска