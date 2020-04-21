НАТО подключило своих ученых к борьбе с коронавирусом

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21.04.2020, 16:53, Новости дня

НАТО задействовало своих ученых к исследованиям в борьбе с новым коронавирусом, заявили в Североатлантическом альянсе.

«НАТО подключило свою группу ученых – крупнейшую в мире такого рода сеть – для поддержки экстренного реагирования на COVID-19», – заявили в альянсе, передает РИА «Новости».

В организации пояснили, что к работе могут быть подключены до 6 тыс. специалистов. Они помогут решить задачу по раннему обнаружению вирусов и противостоянии им, займутся совместным анализом данных и обменом информации по сокращению продолжительности жизни вирусов.

Ранее завкафедрой Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин сообщал, что у РФ есть положительные результаты лечения коронавирусной инфекции с помощью назначения ингаляции гелия и оксида азота у пациентов.



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