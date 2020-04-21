Лукашенко назвал «несусветной глупостью» использование масок и антисептиков в школах

21.04.2020, 16:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал введенные в некоторых учебных заведениях правила, назвав «глупостью» использование масок и антисептиков в школах.

«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо», – приводит слова белорусского лидера пресс-служба президента.

«Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят», – сообщил Лукашенко.

По мнению главы республики, те, кто заставляет детей носить маски и пользоваться «горючими антисептиками на этаноле», а также рассаживает по классу, занимаются «очковтирательством и показухой».

Ранее Лукашенко объявил о возобновлении занятий в школах после каникул, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса.