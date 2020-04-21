 

Лукашенко назвал «несусветной глупостью» использование масок и антисептиков в школах

21.04.2020, 16:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал введенные в некоторых учебных заведениях правила, назвав «глупостью» использование масок и антисептиков в школах.

«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо», – приводит слова белорусского лидера пресс-служба президента.

«Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят», – сообщил Лукашенко.

По мнению главы республики, те, кто заставляет детей носить маски и пользоваться «горючими антисептиками на этаноле», а также рассаживает по классу, занимаются «очковтирательством и показухой».

Ранее Лукашенко объявил о возобновлении занятий в школах после каникул, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Les Echos – четверых российских экс-легкоатлетов обвинили в допинге

13.03 / Пандемия: Жена канадского премьера Трюдо заразилась. Трамп отказался делать тест после контакта с заболевшим

10.03 / Путин о фразе “Можем повторить”: Россия готова ответить любому агрессору

16.03 / Консульский отдел посольства РФ в США приостановил прием граждан

05.02 / Российские военные заказали разработку дрона “Альтиус-РУ” и 10 новых “Форпостов-Р”

10.02 / Названы сроки подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности России

20.02 / “Беспрецедентные меры безопасности”. Зеленский заверил, что коронавирус не попадет в Украину

04.03 / Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины

10.02 / Губернатор Челябинской области устроил разнос двум министрам после скандала с китайцами

15.02 / Помпео цитатой Марка Твена ответил Макрону про «смерть» НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска