Кабмин намерен продлить карантин, так как Украина еще не прошла пик инфицирования COVID-19

21.04.2020, 16:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен продлить карантин, так как страна еще не прошла пик инфицирования COVID-19. Этот вопрос 21 апреля обсуждался на совещании по преодолению эпидемии с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сайт главы государства.

Также на совещании рассматривались возможности смягчения карантина в целях психологической поддержки граждан и запуска украинской экономики.

“Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин”, – сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил мнение, что, прежде всего, нужно смягчать карантинные ограничения для некритических объектов инфраструктуры, которые могут содействовать стабилизации экономики.

Он также отметил, что Украина вовремя ввела карантин, благодаря чему удается избежать критической ситуации с большим количеством больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Коронавирусная инфекция COVID-19 по состоянию на утро 21 апреля подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). Шмыгаль 20 апреля заявлял, что отдельные ограничения могут быть ослаблены уже на этой неделе.

На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения Украины будет выносить предложение о продлении действия карантина до 12 мая, сообщил глава ведомства Максим Степанов.