Нет никаких доказательств, что коронавирус создан человеком – ВОЗ

21.04.2020, 16:40, Новости дня

Никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует. Как сообщает Reuters, об этом 21 апреля заявил спикер Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

По ее словам, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и, вероятно, передался человеку от летучих мышей. Чаиб предположила, что в цепи передачи было еще одно звено, но его пока не обнаружили. Также представитель ВОЗ подчеркнула, что неясным остается, как коронавирус смог преодолеть межвидовой барьер.

На вопрос, можно ли допустить случайную утечку вируса из лаборатории, Чаиб не ответила.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” стал сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляли, что источником вируса не мог стать уханьский рынок животных и морепродуктов, и предполагали, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в Америке “изучат эту ужасную ситуацию”, он пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае сокрытия фактов о коронавирусе.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

В научном мире существует консенсус относительно природного происхождения SARS-CoV-2. Его резервуаром считают летучих мышей, а способность к заражению людей вирус, вероятно, приобрел через животных-интермедиаторов (змей либо панголинов).

Альтернативную точку зрения в интервью “Радио Свобода” высказывала чешский вирусолог Соня Пекова. Она считает неестественной регулирующую область вируса, что навело ее на мысли об изменении его генокода человеком.

Похожее мнение 17 апреля высказал французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье. По его мнению, структура вируса показывает, что это разработка молекулярных биологов: в SARS-CoV-2 якобы есть следы ВИЧ и малярии. Он предположил, что новый коронавирус могли синтезировать в ходе поиска вакцины против ВИЧ.

В офисе президента Франции 18 апреля заявили, что точка зрения ученого не подтверждается доказательствами. “Нет фактических данных, подтверждающих информацию, распространенную в прессе США, о связи между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане”, – цитирует чиновника Елисейского дворца китайский телеканал CGTN.