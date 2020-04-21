14-часовая пресс-конференция, несвятые министры, рынок земли. В команде Зеленского перечислили его достижения

21.04.2020, 16:40, Новости дня

21 апреля на странице “Команда Зеленского” в Facebook обнародовали список из 12 пунктов, объединенных заголовком “О чем Украина узнала при Зеленском”.

Публикация приурочена к годовщине победы Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины.

Перечень достижений новой власти, по мнению составителей, выглядит так:

1. Ввести рынок земли – возможно.

2. Министр – не святой, если он не справляется, может покинуть пост даже через месяц.

3. Монобольшинство не означает диктатуру, как было бы в России.

4. Пленные могут вернуться даже из Мордора.

5. Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.

6. Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

7. Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

8. Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.

9. Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

10. Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.

11. Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

12. Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

Про що Україна дізналася при Зеленському 1. Запровадити ринок землі – можливо.2. Міністр – не святий: якщо він не… Posted by Команда Зеленського on Esmaspäev, 20. aprill 2020

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. В процентном соотношении за Зеленского проголосовало 73,22% пришедших на участки, за Петра Порошенко – 24,45%.