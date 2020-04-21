Пожар в жилом доме на Васильевском острове мог произойти из-за взрыва газа

21.04.2020, 16:35, Новости дня

Жителям Васильевского острова пришло массово нарушить режим самоизоляции. В одном из жилых домов произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли первые минуты после ЧП на видео. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать людей одной парадной. Пламя полностью охватило двухкомнатную квартиру на 6 этаже, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

По предварительной информации, инцидент произошел из-за взрыва газа. В результате пострадал и хозяин помещения. По словам соседей, мужчина был немного странным: ни с кем не поддерживал контакт и собирал мусор на свалках. Полицейские нашли его всего в крови и передали медработникам.

Как сообщили спасатели, квартира был полностью захламлена. Пожарным пришлось на протяжение нескольких часов выкидывать из окон тлеющую мебель, матрасы и книги. В итоге под окнами образовалась настоящая гора хлама. В тушении пожара приняли участие более 20 человек и 5 расчетов.

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ГТРК "Санкт-Петербург"